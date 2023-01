Sbriciolato il record di spettatori in una partita NBA

San Antonio Spurs – Golden State Warriors si giocherà venerdì ma è già nella storia della NBA.

Il match, infatti, segnerà il record di pubblico di ogni epoca per una partita di regular season. Numeri più alti, infatti, si sono registrati solamente per eventi particolari come All Star Game.

I San Antonio Spurs, nell’ambito dei festeggiamenti per i loro 50 anni, hanno deciso di giocare questa gara presso l’Alamodome, la loro vecchia casa, che per l’occasione ha visto aumentare la sua capienza.

Finora sono 63592 i biglietti venduti, già battuto il record di 62046 appartenente a una sfida del 1998 fra gli Atlanta Hawks e i Chicago Bulls di Michael Jordan.

L’obiettivo è di vendere tutti i 65000 tagliandi previsti e arrivare a 68000 presenze, considerando i ticket per i partner commerciali, i membri dello staff e i vari accrediti.