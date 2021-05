Scafati denuncia episodi di razzismo dei tifosi di Chieti verso i loro USA

Chieti ha vinto gara-3 dei Quarti di Finale playoff di Serie A2 contro la Givova Scafati ma il G.M. dei campani, Gino Guastaferro, ha denunciato degli episodi di razzismo nei confronti dei giocatori americani, come potete leggere dalle dichiarazioni qui sotto:

«Devo innanzitutto fare i complimenti alla squadra di Chieti, che ha vinto meritatamente l’incontro, ci ha creduto fino alla fine ed ha lottato in maniera pregevole. Devo però denunciare una cosa molto eclatante, soprattutto per il momento storico che stiamo vivendo. La gara doveva essere a porte chiuse ed invece siamo stati aggrediti da un folto nugolo di tifosi che, sin dalla palla a due, si è scagliata con ingiurie anche personali verso ogni nostro tesserato, offendendo tra l’altro con cori e frasi razziste i nostri due americani. Non potevo non denunciare tali violenze, alla luce dei sacrifici che stiamo facendo in questa stagione agonistica così complicata. Ho già allertato i Carabinieri di Chieti e domani sporgerò denuncia, affinché in gara quattro non si verifichi lo scempio a cui abbiamo assistito stasera».