Scafati, patron Longobardi tuona: “L’arbitro ci ha tolto la vittoria con Brescia”

Scafati ha recentemente ingaggiato David Logan, presentato ufficialmente ieri.

A margine della conferenza stampa per il nuovo giocatore, c’è stato anche un affondo del patron Nello Longobardi. Il presidente del club campano ha criticato aspramente l’arbitraggio della sfida persa in overtime con Brescia, dichiarando che l’arbitro Perciavalle ha privato la sua squadra di una vittoria.

Ieri abbiamo assistito a qualcosa di poco edificante per una competizione importante come la serie A. Siamo una squadra neopromossa che porta con sé in massima serie il DNA di questo territorio. Abbiamo onorato tutti gli impegni finora necessari per partecipare a questo campionato, ma il signor Pierciavalle di Torino ci ha negato una vittoria. Accettiamo gli errori umani, ma a mente fredda, dopo essermi consultato con lo staff, riteniamo che il fallo fischiato ad Henry alla fine dei tempi regolamentari sia molto più evidente di quelli che, in corso di gara, per analoga infrazione, ci sono stati fischiati contro. Non voglio polemizzare, ma chiedo rispetto, consapevole che il designatore arbitrale Luigi Lamonica costituisce garanzia assoluta per l’intero movimento. Non vogliamo essere la vittima sacrificale, non siamo abituati a calare la testa e chiediamo rispetto. D’ora innanzi saremo ancora più vigili. Mi auguro solo che l’arbitro internazionale Pierciavalle si sia reso conto di quel fischio. Archiviata questa gara, guardiamo ora al futuro con rinnovato ottimismo, anche per l’inserimento in organico di David Logan.