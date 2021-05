Tra i nomi che stanno circolando in questi giorni per i Playoff di Serie A2, è forse arrivato quello che sarebbe più clamoroso. Secondo Superbasket, Scafati starebbe preparando il colpaccio Frank Gaines per puntare alla promozione nella massima serie. L’americano in questo weekend disputerà l’ultima giornata di campionato con la maglia di Cantù, poi sarà libero.

Gaines solo un paio di anni fa era stato tra i candidati per l’MVP di Serie A. A gennaio la guardia era tornata a Cantù, con la quale ha segnato 20.6 punti di media in 12 partite, capocannoniere del campionato. Secondo Giuseppe Sciacia, l’americano e Scafati starebbero discutendo i dettagli dell’accordo. Il club campano è ultimo nel suo girone della fase ad orologio, ma sarà comunque nel peggiore dei casi testa di serie #6 nel tabellone dei Playoff.

Tra gli altri nomi circolati in questi giorni anche Brian Sacchetti possibile rinforzo per Verona e Christian Burns per Napoli.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.