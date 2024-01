Scafati – Reggio Emilia, conferenza stampa molto particolare

La Givova Scafati ha battuto nettamente (102-76) la UnaHotels Reggio Emilia nell’ultima gara di campionato.

Oltre che alla bella affermazione dei campani, sta facendo notizia la conferenza stampa post partita. Un incontro con i media in cui entrambi gli allenatori si sono resi protagonisti di uscite sui generis.

L’allenatore ospite, Dimitris Priftis, era visibilmente e comprensibilmente contrariato. Per questo motivo ha tenuto una conferenza rapidissima, in cui prima si è complimentato con gli avversari e poi ha aggiunto: “Avrei tante cose da dire ma preferisco farlo in privato con i miei giocatori”.

Anche Matteo Boniciolli ci ha deliziato con una perla delle sue per criticare alcune fasi del match in cui i suoi sono stati troppo soft, nonostante la vittoria.

Il grande Giorgio Gaber una volta, in uno dei suoi straordinari spettacoli, disse: se ti cade un martello sul piede mentre sei scalzo ad appendere un quadro a casa tua, è difficile che ti scappi un “perdindirindina”. Io non sono arrabbiato, sono incazzato come una pantera. Sono venuto qui perché sapevo cosa potesse dare questa squadra, nelle ultime due gare interne abbiamo avuto un impatto straordinario e anche in attacco non abbiamo dovuto rimpiangere il playmaker e l’ala forte titolare. La cosa che mi fa incazzare è che non siamo ancora consapevoli di quanto possiamo produrre, non bisogna guardare indietro ma davanti.