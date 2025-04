Scafati sconfitta ancora, ora la retrocessione è VICINISSIMA

Scafati probabilmente nella prossima stagione giocherà in Serie A2. Con 2 turni ancora da disputare, i campani sono infatti vicinissimi alla retrocessione matematica dopo il KO di oggi contro Treviso, il 9° consecutivo. Basterà una vittoria di Cremona su Trieste domani sera per condannare i gialloblu alla serie cadetta. E anche se la Vanoli dovesse perdere, le ultime due partite di campionato per Scafati sono proibitive: prima contro la Virtus Bologna in casa e successivamente contro l’Olimpia Milano al Forum.

Nei giorni scorsi Scafati aveva dato della avvisaglie di aver ormai rinunciato alla salvezza, rescindendo il contratto di Edon Maxhuni, guardia da 11.6 punti di media. Al suo posto i gialloblu avevano tesserato in settimana Massimiliano Pezzella, classe 2007.

Se davvero dovesse retrocedere domani o nelle prossime settimane, Scafati tornerebbe in Serie A2 dopo 3 anni: nel 2022 infatti era stata promossa come vincente dei Playoff. In quell’occasione era un ritorno nella massima serie dopo 14 anni di assenza.

