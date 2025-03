Scafati sempre più giù, duro confronto tra Andrea Cinciarini e gli ultras dopo la gara

Scafati ieri sera ha perso la sua 16° partita stagionale, rimanendo impantanata nella zona retrocessione a pari di Cremona, Varese e Napoli, a solo +2 dall’ultimo posto occupato da Pistoia. I campani hanno perso in casa contro Tortona 79-102, una partita senza storia che ha portato alla fine all’esplosione di rabbia degli ultras. Le telecamere hanno infatti inquadrato un colloquio, avvenuto dopo la sirena finale, tra Andrea Cinciarini e alcuni esponenti del tifo organizzato di Scafati.

Dalle immagini, i toni sono sembrati abbastanza accesi con alcuni tifosi che hanno anche toccato Cinciarini, prendendogli la testa per portare la sua attenzione su di sé. Atteggiamenti che non sono passati inosservati e sono stati criticati già in telecronaca.

Pesante ko per Scafati con Tortona. Andrea Cinciarini, come sempre, ci mette la faccia. Ecco il confronto con la tifoseria organizzata campana pic.twitter.com/a5M9UlKw4K — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) March 16, 2025

Foto: LBA