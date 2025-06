Scafati spera nel ripescaggio in caso di retrocessione di Trapani in tribunale

La Scafati Basket ha richiesto a FIP e LBA di accedere agli atti riguardanti l’inchiesta sulle irregolarità amministrative della Trapani Shark, già penalizzata di 4 punti nella prossima stagione. L’obiettivo del club campano, retrocesso sul campo come penultima squadra in classifica, sarebbe quello di capire se esistano gli estremi per chiedere il ripescaggio, secondo quanto scritto dalla Gazzetta di Reggio e confermato da Eurosport.

Ad oggi le possibilità di una retrocessione in tribunale di Trapani, attualmente impegnata nelle semifinali Playoff contro Brescia, sono comunque assai ridotte. Il club ha infatti comunicato di aver trovato un accordo con l’Agenzia delle Entrate e di avere intenzione di fare ricorso per eliminare anche i 4 punti di penalizzazione.

Questo non ha però impedito a Valerio Antonini di commentare la notizia con un certo sdegno, prendendosela direttamente con il giornalista di Eurosport autore dell’articolo in questione. Il presidente granata lo ha definito “uno sbarbatello qualunque” che cerca di “destabilizzare l’ambiente”.

Ma come fa una testata come Eurosport a permettere ad uno sbarbatello qualunque di fare un articolo del genere, nel tentativo di destabilizzare l’ambiente? E dopo i comunicati ufficiali già inviati tra Venerdì e Sabato dove abbiamo già regolarizzato tutto ? Patetico. Ma poi… — Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) June 2, 2025

Foto: Trapani Shark