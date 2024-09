Scafati valuta il taglio di Frank Mason!

Un inizio poco sereno in casa Scafati.

Il mancato tesseramento del centro Amida Brimah per problemi riscontrati durante i test medici è solo il primo di una serie di novità che hanno contribuito a creare un clima instabile nel team campano.

A mercato praticamente concluso sono poi arrivati gli annunci dell’ala Paulius Sorokas e del centro Daniel Akin. A tal punto, gli americani attualmente sotto contratto sono ben sette, e l’indiziato numero uno per il prossimo taglio sembrerebbe essere Sage Tolbert, scommessa decretata perdente ancor prima di testarne la sua effettiva affidabilità.

Rumors degli ultimi giorni suggeriscono valutazioni in corso anche per Frank Mason.

Il playmaker ex NBA è stato offerto, tramite il suo procuratore, a diversi club di LBA nel mese di Luglio tra cui anche la GeVi Napoli; alla fine Scafati ha deciso di offrirgli un contratto annuale (le cui cifre sfiorano i 200.000 euro annui).

Mason si è presentato in ritiro pre-stagione nella metà di Agosto in evidente stato di sovrappeso, complice un lavoro di carico muscolare forse eccessivo, e nelle prime uscite in amichevole ha messo in mostra qualche difficoltà di troppo.

I rapporti sembrano essere poco sereni anche con Coach Nicola. L’inizio campionato sarà un durissimo banco di prova e non è escluso che una partenza lenta possa portare sin da subito all’esonero.

Attendiamo riscontri sulle indiscrezioni raccolte, ma di sicuro il club di Longobardi prenderà decisioni che sconvolgeranno i piani iniziali.

