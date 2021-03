Scambio a 3 tra Knicks, Thunder e Sixers: Austin Rivers e George Hill cambiano franchigia

Le dirigenze NBA stanno cercando di muovere gli ultimi tasselli in vista della chiusura definitiva degli scambi: in questo senso New York Knicks, Oklahoma City Thunder e Philadelphia 76ers hanno chiuso una trade che coinvolge ben 5 giocatori, oltre a svariate scelte.

A Philadelphia vanno George Hill (da OKC) e Iggy Bradzeikis (da NY), New York ottiene Terrance Ferguson (da Phila) mentre ai Thunder approdano Austin Rivers (da NY), Tony Bradley e due seconde scelte (da Phila).

Three-way deal with Knicks. Terrance Ferguson to New York in the trade, per sources. https://t.co/NU3JgmUV0k — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021

Philadelphia is acquiring OKC’s George Hill for Tony Bradley, Terrance Fergusson and two future second-round picks, sources tell ESPN. Austin Rivers goes to OKC as part of a three-way deal. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021

