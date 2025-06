Scambio sull’asse Utah-Charlotte: Collin Sexton passa agli Hornets

A poche ore dall’inizio della free agency NBA, gli Utah Jazz hanno ceduto Collin Sexton e una scelta del secondo turno del Draft 2030 agli Charlotte Hornets, ricevendo in cambio il centro Jusuf Nurkic. La notizia è stata riportata da ESPN.

Lo scambio coinvolge due giocatori solidi ma non centrali negli equilibri della due franchigie. Collin Sexton, dopo due stagioni altalenanti a Utah, approda a Charlotte dove potrebbe trovare maggiore spazio in un contesto ancora in costruzione. Nell’ultima stagione ai Jazz, la point guard ha mantenuto 18.4 punti e 4.2 assist di media. Jusuf Nurkic, reduce da una stagione poco brillante tra Phoenix e Charlotte, offrirà ai Jazz un’opzione più fisica nel ruolo di centro come backup di Walker Kessler.

Per entrambe le squadre si tratta di una mossa più funzionale che strategica: Utah libera il backcourt, affollato da giovani promesse come Keyonte George, Johnny Juzang e Jordan Clarkson, mentre Charlotte aggiunge profondità in cabina di regia e raccoglie una futura scelta. I due giocatori hanno contratti simili (19 milioni Sexton, 19.4 Nurkic) e sono entrambi in scadenza nell’estate 2026.