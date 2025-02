Scambio tra Clippers e Jazz: si muovono Tucker, Eubanks e non solo

Mancano pochi giorni alla trade deadline di questa stagione NBA, programmata per il 6 febbraio alle 21 ora italiana. Finora gli scambi conclusi sono stati pochi, ma è risaputo che sono gli ultimi giorni quelli più caldi e i giocatori importanti con le valigie in mano non mancano di certo. Jimmy Butler, De’Aaron Fox, Zach LaVine, Bradley Beal e Brandon Ingram sono solo alcuni dei giocatori che potrebbero cambiare squadra entro una settimana. Intanto però Los Angeles Clippers e Utah Jazz si sono già mosse, chiudendo una trade meno appariscente ma significativa per il proseguo della stagione della squadra di Tyronn Lue.

I Clippers hanno infatti ceduto PJ Tucker, Mo Bamba, una scelta del secondo turno futura e cash ai Jazz in cambio di Drew Eubanks e Patty Mills. Los Angeles si libera così di Tucker, in rotta con staff e dirigenza da oltre un anno (in questa stagione 0 partite giocate), e aggiungono Eubanks che potrà sicuramente far parte delle rotazioni. Il lungo stava mantenendo 5.8 punti e 4.5 rimbalzi di media con Utah.

The Los Angeles Clippers are trading PJ Tucker, Mo Bamba, a future second-round pick and cash to the Utah Jazz for Drew Eubanks and Patty Mills, sources tell me and @BobbyMarks42. pic.twitter.com/YOy5kIUd6z — Shams Charania (@ShamsCharania) February 1, 2025

Per i Jazz è la seconda trade nell’ultimo periodo: poco più di una settimana fa avevano ottenuto la chiamata del primo turno 2031 dai Phoenix Suns in cambio di altre 3 scelte del primo turno meno importanti, almeno sulla carta.

I Clippers scendono di 4 milioni di dollari sotto la luxury tax e guadagnano flessibilità per ulteriori scambi o per il mercato dei buyout che diventerà caldo nelle successive settimane. Il contratto di Eubanks inoltre è interamente non garantito nella prossima stagione, mentre quello di Mills scadrà in estate.