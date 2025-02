Scambio tra Hawks e Cavaliers: Hunter, LeVert, scelte al Draft e non solo

Era oltre 24 ore che si parlava del possibile approdo di De’Andre Hunter ai Cleveland Cavaliers, e alla fine è successo. I Cavs hanno concluso uno scambio con gli Atlanta Hawks, ottenendo il giocatore che sta segnando 19.0 punti di media in questa stagione. Ad Atlanta andranno infatti Caris LeVert, Georges Niang e tre scelte del secondo turno al Draft e due scambi di scelte, da capire in che anni.

Cleveland si rinforza notevolmente dopo una prima parte di stagione con un record di 41-10: Hunter, 4° chiamata assoluta al Draft 2019, sta disputando la sua miglior annata in carriera finora.

The Atlanta Hawks are trading forward De’Andre Hunter to the Cleveland Cavaliers for Caris LeVert, Georges Niang, three second-round picks and two swaps, sources tell ESPN. pic.twitter.com/5fpE4LJzpK

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2025