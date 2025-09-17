SCANDALO Clippers-Kawhi Leonard: franchigia e giocatore rischiano sanzioni MAI VISTE PRIMA

La stagione NBA non è ancora iniziata, ma i Los Angeles Clippers sono già al centro di uno dei più grandi scandali che la lega abbia affrontato negli ultimi decenni. Secondo diverse fonti, l’NBA sta indagando su presunte violazioni del salary cap legate a Kawhi Leonard e a un accordo con la società finanziaria Aspiration, ora in bancarotta.

Il presunto accordo segreto con Aspiration

Leonard avrebbe firmato un contratto di endorsement da 28 milioni di dollari in quattro anni con Aspiration senza mai promuovere realmente l’azienda. Gli investigatori stanno valutando se tali pagamenti possano essere stati in realtà un compenso occulto, finanziato indirettamente dal proprietario dei Clippers Steve Ballmer e dal co-proprietario Dennis Wong.

Un dettaglio sospetto: Wong ha investito 2 milioni di dollari in Aspiration nello stesso periodo in cui un pagamento da 1,75 milioni di dollari a Leonard subiva un ritardo.

Possibili sanzioni per Kawhi Leonard

Se le accuse fossero confermate, Leonard rischierebbe conseguenze pesantissime:

Annullamento del contratto attuale e divieto di rifirmare con i Clippers.

Restituzione del denaro ricevuto da Aspiration.

Multa fino a 350.000 dollari.

Leonard, che dovrebbe guadagnare 50 milioni di dollari la prossima stagione, potrebbe diventare free agent a campionato in corso. In quel caso, squadre come i Los Angeles Lakers potrebbero firmarlo al minimo salariale, alterando drasticamente l’equilibrio competitivo.

Possibili sanzioni per i Clippers

Per la franchigia californiana, lo scenario è ancora più critico:

Perdita di diverse scelte al Draft (fino a cinque prime scelte, il massimo consentito dalle regole NBA).

Multa fino a 7,5 milioni di dollari.

Sospensioni fino a un anno per Ballmer o altri dirigenti, con multe individuali fino a 1 milione di dollari.

Se le sanzioni economiche avrebbero poco peso per uno degli uomini più ricchi del mondo come Ballmer, la perdita di scelte al Draft metterebbe seriamente a rischio il futuro a lungo termine dei Clippers.

Il precedente Joe Smith e i Timberwolves

La situazione ricorda il caso del 1999, quando i Minnesota Timberwolves persero cinque prime scelte al Draft per un accordo illegale con Joe Smith. Molti analisti sostengono che l’attuale indagine sui Clippers sia addirittura più grave di quella vicenda.

I poteri del Commissioner Adam Silver

Il Commissioner Adam Silver ha ampi poteri disciplinari previsti dall’Articolo XIII della Costituzione NBA. Potrebbe non solo:

Annullare il contratto di Leonard, mantenendo però il suo stipendio come cap charge per i Clippers.

Rimandare eventuali sanzioni a fine stagione per preservare l’equilibrio competitivo.

Secondo diversi insider, una perdita di scelte al Draft, la multa da 7,5 milioni di dollari e la sospensione di Ballmer sarebbero “quasi certe” se i Clippers venissero giudicati colpevoli.

Un caso che scuote tutta l’NBA

I proprietari delle altre franchigie stanno spingendo per una punizione esemplare, sostenendo che questa vicenda minaccia le fondamenta stesse del sistema di salary cap NBA.

Se confermate, le accuse potrebbero trasformarsi nel più grande scandalo finanziario della storia recente della lega, con conseguenze dirompenti non solo per i Clippers, ma per l’intero equilibrio competitivo della NBA.

Leggi anche: Andrea Bargnani su Saliou Niang: “Può diventare un giocatore alla Delfino o Siakam”