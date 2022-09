Scandalo Ime Udoka: sono emersi ulteriori dettagli piccanti sul caso

La stagione NBA si avvicina con grande rapidità, eppure tutto ciò di cui parliamo oggi è Ime Udoka. Sono emerse informazioni sulla natura delle trasgressioni dell’allenatore dei Boston Celtics contro il codice di condotta della squadra. Ma un dettaglio che continua a mancare a fan e osservatori è l’identità della ragazza coinvolta in questo incredibile scandalo.

I Celtics hanno intenzione di tenere comprensibilmente le cose segrete per la sua privacy. Eppure hanno fatto luce sull’esatta natura del suo rapporto di lavoro con Ime Udoka, che a quanto pare coinvolge anche la fidanzata Nia Long.

Secondo TMZ Sports, uno dei doveri della staff femminile era organizzare i piani di viaggio per l’head coach dei Celtics, che spesso si estendevano agli alloggi anche per Nia Long ogni volta che seguiva Udoka in trasferta.

Fonti molto vicine alla coppia e alla franchigia NBA dicono a TMZ che uno dei doveri della ragazza era anche la pianificazione dei viaggi legati alla squadra di Udoka, e ci è stato detto che era anche coinvolta nella prenotazione di viaggi per Nia per venire a Boston o per le partite fuori casa.

La ragazza ha anche contribuito ad assistere Nia Long nel suo trasferimento permanente a Boston, che secondo quanto riferito ha finalizzato soltanto due settimane fa. La squadra le ha anche confermato l’identità dell’amante del compagno.

Leggi anche: Il campione che non ti aspetti: Rodrigo Palacio ora gioca a basket in Serie D