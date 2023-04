Scandalo nel campionato cinese: gli Shanghai Sharks esclusi per aver truccato una partita di Playoff

Gli Shanghai Sharks sono una delle squadre di basket più popolari in Cina, hanno fatto esordire Yao Ming tra i professionisti e spesso e volentieri firmato giocatori NBA di buon livello. Nel roster di quest’anno ad esempio gli Sharks contavano Eric Bledsoe e Michael Beasley. Ma la squadra di Shanghai è stata coinvolta in un enorme scandalo nelle scorse ore, quando si è scoperto che ha truccato l’esito di una partita, quella valevole per gli ottavi di finale nei Playoff contro i Jiangsu Dragons.

In particolare, gli Sharks si sono ritrovati sotto 100-96 a meno di 2′ dalla fine. Da qui, una serie di 5 palle perse consecutive da parte dei Dragons ha permesso a Shanghai di portarsi in vantaggio e alla fine di vincere 104-108 la partita e 2-1 la serie, passando il turno. Ma non solo: gli Sharks sono stati anche accusati di aver perso di proposito Gara-2 per permettere ad Eric Bledsoe di essere presente nei quarti di finale. L’ex Clippers e Bucks è stato infatti squalificato per 4 partite e, se gli Sharks avessero vinto 2-0 la serie contro i Dragons, sarebbe potuto rientrare ai quarti solo per una eventuale Gara-3.

Come conseguenza di questo scandalo, la CBA ha annunciato l’estromissione sia degli Sharks che dei Dragons dalla competizione. Gli arbitri della partita sono stati squalificati per diversi anni, Li Chunjiang, allenatore di Shanghai, è stato squalificato per 5 anni, Li Nan, coach di Jiangsu, non potrà allenare per 3. Entrambe i club infine sono stati multati di 5 milioni di yuan a testa, circa 665.000€.

Fonte: SCMP