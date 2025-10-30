Scandalo scommesse in NBA, coinvolto anche Tyronn Lue?

Roberto Caporilli

Si arricchisce di nuovi retroscena lo scandalo delle scommesse in NBA. Possibile anche il coinvolgimento di Tyronn Lue, attuale head coach dei Los Angeles Clippers.

Anche Lue, infatti, sarebbe vicino al giro di poker truccato che ha travolto Chauncey Billups. L’ex allenatore dei Cavaliers, infatti, sarebbe stato presente in una delle serate in cui Billups si rendeva protagonista delle partite manipolate. Si parla di una partita dell’estate 2019 a Las Vegas. Lue, però, avrebbe giocato a un tavolo diverso e non ci sono prove che le sue mani fossero state truccate. Anche lui però gravita intorno all’Aria High Limit Bar, il locale della città del Nevada che era il ritrovo dei “pokeristi NBA”.

Spesso, inoltre, Lue sarebbe stato visto in compagnia di Damon Jones, l’ex compagno prima e allenatore personale poi di LeBron James, accusato di aver frodato i bookmakers facendo puntare grosse cifre sugli “under” di LBJ, avendo saputo in anteprima che non avrebbe giocato alcune partite fra il 2023 e il 2024. Lue e Jones avevano lavorato insieme a Cleveland dal 2014 al 2018, quando lo stesso LeBron volle far inserire nello staff tecnico l’ex compagno.

