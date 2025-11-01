Scandalo scommesse NBA, Chauncey Billups assume un potente avvocato che ha lavorato per Donald Trump

Chauncey Billups è tra le figure con la posizione più complicata nello scandalo scommesse della NBA, che ha portato alla luce legami con la criminalità organizzata di New York e diverse famiglie mafiose italoamericane. Per il momento Billups è stato sospeso a tempo indeterminato senza stipendio, e ai Portland Trail Blazers il suo posto è stato preso ad interim da Tiago Splitter. L’allenatore dei Blazers dovrà iniziare un processo per il quale ha assunto uno dei migliori avvocati sulla piazza: Marc Mukasey, figura che in passato ha rappresentato anche l’attuale Presidente USA, Donald Trump.

Figlio di Michael Mukasey, a sua volta avvocato, Marc Mukasey ha partecipato a cause importanti, come quella che vide Eddie Gallagher, Navy SEAL, imputato di omicidio e successivamente proclamato non colpevole. Inoltre l’uomo ha legami stretti con la politica americana: oltre a Trump, ha infatti lavorato anche per Rudy Giuliani, ex sindaco di New York.

Billups è accusato di aver partecipato a delle partite di poker illegali e truccate per conto di alcune famiglie mafiose, e di aver contribuito a far perdere ai malcapitati partecipanti almeno 50.000 dollari.