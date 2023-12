Scandalo su Anthony Edwards: una modella lo accusa di averla fatta abortire e di non averla pagata

Piovono accuse su Anthony Edwards. La modella Paige Jordae sostiene di essere rimasta incinta di lui e mostra delle chat in cui la stella dei Minnesota Timberwolves le chiederebbe di abortire, tra l’altro con modi tutt’altro che delicati: “Get a abortion lol”.

L’influencer da 1,4 milioni di followers su Instagram ha pubblicato gli screenshot di quella che sarebbe una conversazione su iMessage con lo stesso Edwards. Nelle chat il giocatore insisterebbe per l’aborto della ragazza, chiedendole anche delle prove video di aver ingerito le pillole abortive in cambio di una somma in denaro. Dopo l’invio del video però si vede la star dei Timberwolves smettere di rispondere ai messaggi di Jordae, dicendo che “se ne occuperà il suo avvocato”. La donna, non ricevendo i 100.000 dollari promessi per l’aborto, ha quindi deciso di postare tutto sui propri social.

Paige Jordae ha spiegato anche per quale motivo avrebbe diffuso questa conversazione.

Non avrei mai voluto rendere pubblica questa cosa ma i miei tentativi di risolverla in privato sono stati ripetutamente ignorati. Una persona che sapeva esattamente cosa stava facendo mi ha mentito e mi ha manipolata, adesso non vuole prendersi le sue responsabilità.

Lo scandalo arriva pochi giorni dopo che la compagna di Anthony Edwards, Jeanine Robel, ha annunciato di essere in dolce attesa.