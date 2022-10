La piazza di Bologna vive per il basket, non è mica un caso che è stata soprannominata “Basket City”. Sergio Scariolo se n’è reso conto in questi 365 giorni e passa che siede sulla panchina della Virtus Bologna.

In un’intervista al QS, il tecnico campione d’Europa e del Mondo in carica con la Spagna ha parlato della sua avventura bolognese e di come si sia integrato con la città.

“L’affabilità dei bolognesi è proverbiale. La gioia di sedersi a un tavolo per chiacchierare e mangiare. Grazie anche alla proliferazione dei ‘funghi’, è simile alla Spagna. Vivo in centro, ma il mio vivere la città è comunque legato alla professione che svolgo. Poi, visto che conosco questa piazza degli anni Novanta, incontri tanti piccoli Gregg Popovich che ti dicono cosa fare. Ma lo fanno con simpatia e con la suddivisione dei ruoli”.

Insomma, è chiaro ed evidente a tutti che a Bologna ci sia parecchia attenzione nei confronti di Sergio Scariolo. Certo, un campione d’Europa e del Mondo non ha bisogno di chissà quali spiegazione ma, si sa, in Italia siamo 60 milioni di esperti di qualunque sia il topic del momento. Figuriamoci a Bologna se si parla di basket.

Leggi anche: Wembanyama esordì da pro perdendo contro una squadra italiana