Scariolo duro: “La saturazione del calendario è evidente… ma non lo è per chi decide!”

In una lunga intervista rilasciata a Daniele Labanti sul “Corriere della Sera”, il coach della Virtus Segafredo Bologna, Sergio Scariolo, ha parlato dell’imminente sfida contro l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano (live su Eleven e in chiaro alle 20.30 sul NOVE):

“Per i tifosi resta una sfida dai toni superiori, ma né la stagione né la vita di entrambe si decideranno in questa partita. Per Bologna e Milano vedo un ruolo di responsabilità anche a livello italiano, in campionato siamo un riferimento che gli altri club provano ad avvicinare”.

Scariolo ha anche sottolineato i problemi legati ad un calendario troppo pieno tra partite di campionato, di EuroLega e le finestre FIBA:

“La saturazione del calendario è evidente, come lo è la necessità di armonizzare gli impegni dei club e le finestre Fiba delle Nazionali. Non sono certo, però, che sia altrettanto chiaro nella testa di chi deve decidere. Noi non siamo mai stati al completo una volta in questa stagione. È una questione anche di business: puoi organizzare tutti gli Archi di Trionfo che vuoi, ma se ammazzi i cavalli chi verrà a vederli?”.

Fonte: Lega Basket Serie A

Leggi anche: Di quant’è il budget complessivo di Olimpia Milano e Virtus Segafredo Bologna?