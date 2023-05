Scariolo ha incontrato il board dei Toronto Raptors a Bologna

Uno dei candidati alla panchina dei Toronto Raptors, Sergio Scariolo, ha incontrato i rappresentanti della squadra a Bologna, secondo quanto riportato da Il Corriere di Bologna, che aggiunge che l’incontro si è svolto giovedì all’Hotel Majestic. Alla riunione erano presenti anche il presidente dei Raptors, Masai Ujiri, e il direttore generale del club, Bobby Wester. Ricordiamo che Scariolo ha lavorato per i Toronto Raptors tra il 2018 e il 2021 come primo assistente delll’ex capo allenatore dei canadesi, Nick Nurse.

Inoltre dobbiamo anche dire che è notizia di ieri quella di di Jose Ignacio Huguet del Mundo Deportivo che ha riferito che Scariolo ha incontrato martedì i rappresentanti del Real Madrid.

Nel frattempo, l’amministratore delegato della Virtus Segafredo Bologna, Luca Baraldi, ha dichiarato a Sportal che Scariolo rimarrà con la squadra per la prossima stagione.

“Quest’anno abbiamo avuto dei momenti molto positivi, come le vittorie a Madrid contro il Real e a Barcellona, poi sicuramente abbiamo perso alcune partite che avremmo potuto vincere, ma siamo comunque molto soddisfatti. Speriamo di restare in EuroLega il prossimo anno. Il mercato per alcuni giocatori è legato a quello, ma stiamo lavorando come se fossimo già sicuri del nostro posto. Quanto a Scariolo, ha il contratto, quindi è sicuramente confermato come il nostro allenatore”.

