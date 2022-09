Schroder sale in cattedra nella ripresa e la Germania piega la Bosnia

GERMANIA 92 – 82 BOSNIA ERZEGOVINA

(18-20; 42-47; 70-58)

Secondo sigillo a Eurobasket 2022 per la Germania che tra le mura amiche della Colonia Arena ha battuto 92-82 la Bosnia-Erzegovina. Dopo un primo tempo giocato di rincorsa, i tedeschi hanno messo il turbo con un parziale di 12-0 all’alba del terzo quarto e, spinti dalle prestazioni maiuscole di Dennis Schroder (18 punti e 9 assist) e di Franz Wagner (18 punti), non si sono più voltati indietro arrivando a toccare le 17 lunghezze di vantaggio prima di innestare di fatto il pilota automatico. Nulla da fare, quindi, per la Bosnia che aveva giocato un primo tempo ai limiti della perfezione facendosi trascinare da Dzanan Musa e Jusuf Nurkic che hanno chiuso rispettivamente con un bottino di 30 e 21 punti dopo i 31 siglati in coppia nella metà di gara iniziale.

Dopo un primo tempo giocato sul filo dell’equilibrio (18-20), la Bosnia ha mostrato i muscoli e, grazie al duo formato da Musa e Nurkic, ha preso il controllo del match arrivando a chiudere la prima metà di gara con all’attivo soltanto tre palle perse, ottime percentuali figlie di tiri puliti e un vantaggio di 5 punti (42-47). La musica è però cambiata in avvio di ripresa quando è salito in cattedra Schroder – un po’ sottotono nel primo tempo – che assieme al nuovo acquisto di Milano Voigtmann ha ispirato il break di 12-0 tedesco che ha girato l’inerzia del match. La Bosnia a quel punto ha infatti perso il bandolo della matassa e così il vantaggio della Germania è via via cresciuto fino al +17. Un margine che non è stato scalfito, di fatto, neppure dagli ultimi disperati tentativi di rimonta dei bosniaci.

Tabellini:

Germania: Schroder 18, Wagner 18, Lo 4, Giffey 7, Voigtmann 10, Theis 2, Wohlfarth-Botterman 4, Hollatz, Thiemann 14, Obst 13, Sengfelder.ù

Bosnia-Erzegovina: Musa 30, Nurkic 21, Roberson 13, Atic 2, Halilovic 7, Gegic 4, Kamenjas 5, Campara, Penava, Lazic, Sulejmanovic, Vrabac.