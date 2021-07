Scommesse live, dopo il successo dell’Europeo è il momento del basket con le Olimpiadi

Le scommesse live sono tornate a primeggiare anche grazie alle riaperture delle agenzie. Ma dopo gli Europei, le live scommesse più attese saranno quelle sul basket alle Olimpiadi di Tokyo. In questo articolo facciamo il punto della situazione sulle migliori scommesse live in Italia previste per i giochi olimpici.

Le migliori scommesse live estive saranno sul basket alle Olimpiadi

Le scommesse live su Euro 2020 sono giunte al loro momento più topico e fra pochi giorni conosceremo il vincitore di questo attesissimo trofeo. Ma il 2021 è stato un anno di rinascita per le scommesse live anche per altri sport, con la pandemia che fa meno paura e con le Olimpiadi alle porte. Dal 23 luglio all’8 agosto i principali bookmakers italiani offriranno le migliori scommesse live sui 32esimi giochi Olimpici che si terranno a Tokyo. Le quote live potranno contare su numeri incredibili come le 206 nazioni presenti, gli 11 mila atleti, le 339 medaglie e i 33 sport in programma.

Le quote live calcio quindi verranno messe da parte almeno per 2 settimane, dove gli occhi del mondo saranno puntati solo sugli atleti olimpici. L’Italia sarà ovviamente grande protagonista delle migliori scommesse live, visto che gli appassionati del nostro paese seguiranno con grande attenzione le gare soprattutto quelle riguardanti il basket dopo la storica qualificazione dopo anni di digiuno. Visto il fuso orario la giornata olimpica e le relative scommesse live inizieranno a mezzanotte ora italiana e terminerà verso le 17. I bookmakers nostrani sono già pronti a coprire tutti gli eventi con le migliori scommesse live di sempre per un evento davvero unico.

Quote live sulle Olimpiadi di Tokyo, ecco cosa c’è da sapere

Le live scommesse sulle Olimpiadi non sono ancora iniziate ma ci sono già quote antepost interessanti sul numero di medaglie degli azzurri. Le quote live su siti come Skiller inizieranno il 24 agosto quando già 7 sport assegneranno le prime medaglie. Le migliori scommesse live saranno quelle sul basket dove si rivedrà impegnata la nazionale italiana dopo che per molte edizioni abbia fatto solo da spettatore, ma non dimentichiamoci i classici sport olimpici come l’atletica e il nuoto, che prevedono rispettivamente 48 e 37 medaglie su varie competizioni. Grande interesse per le live scommesse sul ciclismo, la scherma il tennis e ovviamente anche sul calcio. Nello specifico le quote live calcio alle Olimpiadi inizieranno 2 giorni prima della cerimonia di apertura.

Le scommesse live su Tokyo 2020, dopo un lunghissimo anno di attesa, saranno quindi il fiore all’occhiello di un’estate ricca di sport. Abbiamo vissuto le migliori scommesse live su Euro 2020, Wimbledon e Tour de France, e ora le Olimpiadi ci traghetteranno verso l’inizio dei campionati di calcio. Le quote live calcio sulla Serie A inizieranno il 13 agosto assieme agli altri top campionati europei come Liga e Premier League. Insomma, il mondo delle quote live è tornato sulla cresta dell’onda, ha battuto il covid e ora punta a tornare ad essere uno dei business principali del paese.

Le scommesse live sulle Olimpiadi promettono quindi grandi numeri ma come sempre sarà il bilancio finale a parlare. Vedremo quando le migliori scommesse live su Tokyo 2020 saranno terminate, se le attese previste saranno state superate o meno. L’impressione è che gli italiani hanno tanta voglia di quote live e di sport in generale.