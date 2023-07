Scommesse Live: L’adrenalina dell’azione in tempo reale

Una delle tipologie di scommessa più apprezzate dagli scommettitori negli ultimi anni, è senza alcuna ombra di dubbio quelle delle scommesse live, anche chiamate in-play. Ma di cosa si tratta? Sono dei tipi di puntata che è possibile piazzare nel momento stesso in cui un determinato evento si sta svolgendo, aumentando così l’adrenalina e il divertimento di scommettere in tempo reale.

In questo articolo vi andremo a presentare i principali vantaggi di questa tipologia di scommessa, nonché alcune considerazioni importanti da tenere in considerazione.

Vantaggi delle Scommesse Live

Il primo punto che vogliamo affrontare nell’articolo di oggi, riguarda i vantaggi che caratterizzano le puntate in tempo reale. Quasi tutti i siti live con licenza AAMS per scommettere, difatti, dispongono di questa opzione per gli scommettitori, e appare dunque chiaro come siano diversi i vantaggi che gli utenti potrebbero sfruttare.

Prima di tutto, è possibile godere di quote che non sono fisse, come per le tradizionali forme di puntata, ma variano man mano che l’evento si sta svolgendo. Facciamo un esempio pratico: vogliamo scommettere in tempo reale su una partita di calcio; la Squadra A segna due goal nel primo tempo. Il bookmaker andrà quindi a “correggere” le sue quote, abbassandole notevolmente per la Squadra A (essendo già in vantaggio di due goal), ed alzandole notevolmente per la Squadra B (che potrebbe comunque recuperare lo svantaggio subito).

Ciò consente anche agli scommettitori di sviluppare ed adattare la propria strategia di gioco in base allo svolgimento dell’evento o degli eventi scelti.

Analisi dell’andamento della partita

Come dicevamo nel paragrafo precedente, è molto importante rimanere aggiornati sull’andamento della partita in questione.

Proprio per questo motivo, un altro dei consigli che vogliamo fornirvi è quello di puntare sulle scommesse live soltanto sugli eventi di cui avete una minima conoscenza statistica.

Molto spesso infatti le carte in tavola potrebbero venire completamente rovesciate, ed è essenziale riuscire a “leggere” in tempo i possibili stravolgimenti in corso d’opera, in modo da adattare la propria strategia di puntata.

Per questo punto, ci vengono incontro anche i vari bookmakers: la maggior parte di essi, difatti, dispone di sezioni dettagliate con varie informazioni ed analisi statistiche, che possono dare una grande mano ai giocatori durante la fase di scommessa.

Studio delle tendenze e dei modelli di gioco

L’analisi delle statistiche e delle tendenze di un determinato evento (per esempio partita di Serie A o di Eurolega di basket) potrebbero esservi di grande aiuto per sviluppare una vostra personale strategia nelle scommesse live.

Se, ad esempio, conoscete a fondo una squadra e sapete che uno svantaggio di un goal non può condizionare l’esito finale della partita, allora potreste sfruttare questa vostra conoscenza per puntare su tale squadra nel momento in cui la quota è più vantaggiosa per voi.

Naturalmente questo processo richiede molta esperienza, ed è normale commettere qualche errore se siete principianti, anche perché non è possibile prevedere sempre il futuro, ma i modelli e le tendenze possono offrirvi una stima abbastanza autorevole sul possibile andamento dell’incontro.

Controllo delle emozioni e del bankroll

Un altro importantissimo consiglio che vi vogliamo fornire in questa piccola guida di oggi, sta nel saper controllare efficacemente le vostre emozioni ed il vostro bankroll.

Dal momento che le scommesse live incrementano decisamente l’adrenalina e la foga del gioco, è di fondamentale importanza mantenere il sangue freddo, senza lasciarsi trasportare dalle emozioni.

Ciò vale anche per il vostro conto di gioco: poche decisioni non ragionate potrebbero portarvi a dilapidare l’intero bankroll, lasciandovi a bocca asciutta e con una grandissima delusione dentro di voi. Ricordatevi quindi che è sempre meglio puntare su più eventi live, ma con una scommessa di denaro inferiore, piuttosto che piazzare il vostro intero bankroll su un unico evento.

Sfruttare le offerte e le promozioni

Così come per qualsiasi altra sezione dei vari bookmakers, spesso e volentieri esistono dei Bonus e Promozioni esclusivi per chi decide di effettuare scommesse Live.

Proprio per questo motivo, è sempre buona cosa rimanere aggiornati sulle varie offerte promozionali, in modo da poter incrementare il budget a vostra disposizione e, eventualmente, anche le possibilità di vittoria.

Come diciamo sempre, fate molta attenzione ai termini e condizioni di tali offerte, in quanto potreste incappare in alcuni requisiti di scommessa davvero ardui da soddisfare, che potrebbero farvi spendere più denaro di quanto ne potreste effettivamente voler spendere.

Conclusioni

Si conclude qui il nostro articolo incentrato sull’analisi delle scommesse live. Come abbiamo potuto constatare, è davvero importante analizzare le varie informazioni e statistiche a vostra disposizione, in modo da poter sviluppare la migliore strategia possibile.

Non ci resta altro da fare se non consigliarvi di provare le puntate in-play, ricordandovi però di giocare sempre responsabilmente, per evitare di incappare in disturbi gravi quali la ludopatia e la dipendenza.