Scommettere legalmente sul basket: ecco i mercati su cui puntare

Guida alle scommesse sul basket: mercati disponibili in Italia ed i bookmaker migliori

Il basket è uno sport che sta diventando sempre più popolare anche in Italia. Sono sempre di più coloro che praticano la pallacanestro nel tempo libero invece del più classico calcio. E sono sempre di più i tifosi, che si cimentano anche con le scommesse sul basket sui siti dei bookmaker legali.

Accanto al calcio e al tennis, infatti, le scommesse sul basket sono le preferite dai giocatori. Le opportunità di divertirsi giocando non mancano in nessuna stagione. Infatti i migliori siti scommesse sul basket in Italia oltre a proporre il campionato italiano e le partite di NBA, spaziano con un palinsesto davvero ampio. Analizziamo l’offerta dei migliori bookmaker basket presenti online con regolare licenza per il mercato italiano.

Il palinsesto scommesse basket Italia

Prima di approfondire il palinsesto, ribadiamo il concetto di siti legali. Quando parliamo dei migliori siti scommesse sul basket che sono disponibili in Italia ci riferiamo a quelli presenti in questa lista. Sono tutti operatori con licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che quindi offrono betting sicuro nel rispetto della legge.

Il palinsesto di questi siti propone ovviamente tutte le partite dell’NBA. Il campionato più appassionante e seguito al mondo con giocatori entrati nel mito come Lebron James dei Los Angeles Lakers, o Kevin Durant dei Brooklyn Nets. Ma oltre l’NBA c’è molto altro. Infatti i migliori siti scommesse basket propongono il campionato Italiano di serie A e B, l’Eurolega, l’Eurocup, l’ABA League, la Champions League. A questi si aggiungono le gare di NCCA, ossia il campionato che coinvolge i college americani e tutti i campionati dei vari paesi del mondo.

Citarli tutti è impossibile: l’ACB spagnolo, il BBL tedesco, NBL australiano e indonesiano, le leghe Pro A e Pro B francesi. Non mancano i campionati e le leghe femminili. Tutto questo e molto di più sui migliori siti basket Italia permetterà ai giocatori di trovare sempre un evento a disposizione.

I mercati per le scommesse basket

Oltre ad avere a disposizione campionati che si disputano in tutto il mondo gli scommettitori potranno cimentarsi con tante tipologie di scommessa. Vi sono i mercati più comuni come team vincente (1X2) e testa a testa. Per bilanciare le quote tra favorite e sfavorite, i migliori siti scommesse sul basket propongono testa a testa con handicap, 1X2 con handicap. Si potrà puntare su un classico 1° tempo/ finale, oppure sull’esito di uno dei quarti di gioco.

Inoltre vi sono per il basket scommesse che troviamo solo in questo sport. Ad esempio il mercato Giocatore Doppia Doppia, in cui si pronostica il fatto che il giocatore riesca a: fare almeno 10 punti, 10 rimbalzi o 10 assist. Con la Tripla Doppia si punta sul fatto che il giocatore realizzi almeno due delle azioni precedenti.

Si può scommettere sul numero di rimbalzi che un giocatore prende, o sul punteggio che totalizza. Sul numero di assist e anche su quello dei tiri da tre che vanno a segno.

Insomma i mercati disponibili sono davvero tanti. A questi si aggiungono tutte le possibilità offerte dalle scommesse live.

Il futuro del basket in Italia

Quest’anno la National Basketball Association e cioè la mitica NBA, proporrà anche in Italia la prima NBA Basketball School. Sarà la terza in Europa, dopo Spagna e Grecia, e testimonia il crescente interesse per questo sport. L’iniziativa toccherà, a partire da aprile, sei città in tutta la penisola e coinvolgerà in campi settimanali giovani giocatori e giocatrici dai 6 ai 16 anni.

Le iscrizioni sono già aperte. Ecco le date e le città degli NBA camp: 1° aprile – Roma; 3 aprile – Capo d’Orlando; 5 aprile – Udine; 7 aprile – Treviglio; 9 aprile – Fidenza; 10 aprile – Bologna. Ci sarà inoltre un evento finale con un summer camp di due settimane a Ferrara, a partire dal 3 luglio. Eventi come questo permettono ai tifosi di casa nostra di vivere questo sport in prima persona, coinvolgendo anche le generazioni più giovani tra cui ci potrebbero essere i campioni di domani.

In base a uno studio effettuato dalla Nielsen qualche anno fa, gli italiani appassionati di basket sono circa 10 milioni. E tra questi il 6% pratica questo sport regolarmente. Indice del successo di questo sport anche quello della serie TV Last Chance U – BasketBall, che vedrà la seconda stagione su Netflix nel 2022. Sulla base di un interesse crescente aumenta anche l’attenzione dei migliori siti alle scommesse sul basket, con bonus e promozioni dedicati.