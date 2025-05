Scontri tra tifosi di Olympiacos e Panathinaikos ad Abu Dhabi

Le Final Four della Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 si sono accese ben prima della palla a due. Pochi minuti prima dell’inizio della sfida tra Olympiacos e Panathinaikos per il terzo posto, si sono verificati scontri tra le tifoserie delle due squadre greche, le cui rivalità sono note da decenni come tra le più accese del basket europeo.

Rissa sugli spalti: necessario l’intervento della sicurezza

Gli incidenti sono esplosi sugli spalti dell’Etihad Arena di Abu Dhabi, dove erano presenti migliaia di tifosi giunti per assistere all’“Eternal Derby” in versione europea. Fortunatamente, l’intervento rapido e coordinato della sicurezza ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, riportando l’ordine prima dell’inizio del match.

Tension between Panathinaikos and Olympiacos fans ahead of the 3rd place game 😳 pic.twitter.com/LybYTLvxWw — BasketNews (@BasketNews_com) May 25, 2025

Una rivalità che supera il parquet

Le tensioni tra Olympiacos e Panathinaikos non si limitano al campo: la rivalità tra le due tifoserie è radicata e storica, spesso sfociata in episodi di violenza dentro e fuori dai palazzetti, soprattutto durante le partite decisive. Il clima carico di tensione di Abu Dhabi è l’ennesima dimostrazione della difficoltà nel gestire una sfida così sentita anche fuori dai confini greci.

Attese nuove misure di sicurezza per la finale scudetto

La tensione rischia di non essere finita qui. Le due squadre si affronteranno nuovamente a breve: venerdì inizierà la serie finale del campionato greco (Stoiximan GBL), proprio con Game 1 a OAKA Altion, casa del Panathinaikos. Le autorità greche e la federazione nazionale starebbero già studiando misure straordinarie di sicurezza per evitare che episodi simili possano verificarsi di nuovo.

