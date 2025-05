Scoppia il caos a Belgrado: insulti razzisti e rissa per strada, coinvolti 4 giocatori del Partizan

È stata una notte difficile in casa Partizan Belgrado, quella tra domenica e lunedì: nelle scorse ore sui social si sono diffusi alcuni video che ritraggono 4 giocatori del club serbo, in particolare gli americani Carlik Jones e Sterling Brown, il francese Frank Ntilikina e il tedesco Isaac Bonga, fare a cazzotti in strada con altri passanti. Fin da subito il sito locale Sportal ha provato a dare un contesto alla situazione, scrivendo che la rissa sarebbe scoppiata dopo alcuni insulti rivolti da queste persone alle ragazze che accompagnavano i giocatori. Due dei ragazzi coinvolti avrebbero riportato lievi ferite alla testa, mentre un altro la frattura di un dito della mano.

Poco dopo la diffusione dei video è arrivato il comunicato del Partizan, che ha fatto maggiore luce sulla questione. Il club, sentiti i giocatori, ha confermato gli insulti alle ragazze ma ha aggiunto anche una componente razziale nelle offese rivolte ai giocatori e alle fidanzate. Questo comportamento avrebbe quindi scatenato la reazione inizialmente solo verbale degli atleti. “Quando tutto sembrava finito a parole” – si legge nel comunicato – “lo stesso gruppo di ragazzi ha aspettato i giocatori del Partizan fuori dal locale e li ha aggrediti fisicamente quando sono usciti. Loro hanno quindi risposto agli aggressori”.

When everyone thought the incident was over verbally, the same group of guys waited for the Partizan players in front of the Club after they left and physically attacked them. As a result of the attack, they retaliated against the attackers.