Scoppia un maxi scandalo in Grecia: arrestati il presidente della Federazione e l’arbitro Vasiliki Tsaroucha

Nel basket greco è scoppiato nelle scorse ore un gigantesco scandalo che ha portato a diversi arresti, compresi quelli del Presidente della Federazione, Vaggelis Liolios, e dell’arbitro Vasiliki Tsaroucha, attiva anche in EuroLega e ora sospesa. In totale le persone arrestate sarebbero 6: Liolios, Tsaroucha, Petros Papapetrou (arbitro che si è recentemente ritirato), Anastasios Piloidis (ex arbitro), Ilias Koromilas (ex arbitro e funzionario del Comitato Arbitrale Centrale) e l’ex giocatore e oggi imprenditore Giorgos Mavraganis.

Lo scorso aprile, in seguito a una segnalazione riguardante il Maroussi BC, era stata avviata un’indagine della procura: nell’ambito di queste ricerche, due figure avrebbero confessato in cambio dell’immunità, portando alla luce quello che viene definito il più grande scandalo della storia del basket greco. Il sospetto è che circa 50 partite siano state truccate, non solo nella massima serie ma anche nei campionati giovanili. A casa di una delle persone arrestate sarebbero stati trovati 820.000€ ricevuti illegalmente per truccare le partite.

Il presidente della Greek Basketball Federation per ora ha respinto le accuse, puntando a sua volta il dito contro chi a suo dire vorrebbe controllare il sistema. Se Liolios dovesse essere formalmente incriminato, la Federazione avrà 15 giorni per sostituirlo, pena l’intervento del Ministero dello Sport con lo scioglimento del consiglio e l’indizione di nuove elezioni. Domani lui e le altre 5 figure finite in manette, compresi due arbitri, verranno interrogate dalle autorità e potrebbero finire in carcere fino al giorno del processo.

Nel frattempo a gongolare è Dimitris Giannakopoulos, proprietario del Panathinaikos: il passato l’imprenditore non ha mai risparmiato attacchi feroci agli arbitri e alla Federazione, accusandoli di favorire l’Olympiacos. Nelle scorse ore Giannakopoulos ha postato sui social un’immagine generata con l’AI in cui Liolios, Tsaroucha e Papapetrou sono dietro le sbarre della prigione. “Dedicato a ogni autorità con una data di scadenza… Il prossimo post sarà fantastico e avrà una battuta leggendaria…” ha scritto Giannakopoulos.