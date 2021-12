Scoppia una furente polemica tra Torino e Udine dopo l’ultima gara

A Natale si è tutti più buoni, ma sull’asse Torino-Udine la vicinanza con le festività ha generato solo polemiche. Nell’ultima gara prima di Natale, Udine ha battuto Torino nettamente, 82-62, e sembrava potesse finire tutto lì. Invece poco dopo la sirena finale la società piemontese ha emesso un polemico comunicato, accusando gli avversari di scarsissima chiarezza sui contagi da Covid dopo la positività di un giocatore bianconero. Qui il comunicato che spiega la versione gialloblu:

Il risultato di questa sera non riesce a descrivere a pieno il clima surreale che abbiamo vissuto nella giornata di oggi.

Dopo aver scoperto – verso l’ora di pranzo – della positività di un giocatore dell’APU Udine, la Reale Mutua Basket Torino ha prontamente chiesto il rinvio del match (con una data immediatamente individuata dalla Lega Nazionale Pallacanestro). Incassata la risposta negativa della società friulana (unica condizione per il rinvio della partita è l’accordo tra le società), Basket Torino ha chiesto che entrambe le squadre si sottoponessero ad un ciclo di tamponi rapidi, in modo da giocare la partita nell’ambiente più sicuro e controllato possibile. Ricevuto un altro no da Udine, Basket Torino ha valutato fino a 15’ dalla palla a due l’eventualità o meno di scendere in campo e disputare il match.

Per il rispetto del campionato e per non subire eventuali penalizzazioni abbiamo scelto di giocare la partita, diamo atto ai ragazzi di aver dato il massimo impegno sul campo, nonostante il clima fosse tutt’altro che sereno.