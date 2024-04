Scott Bamforth lascia una lotta salvezza per un’altra: vola in Spagna

Scott Bamforth non ha avuto l’impatto che la VL Pesaro sperava in questa stagione. Nonostante i 13.7 punti di media in Serie A, l’americano non è riuscito a tirar fuori i marchigiani dalla lotta salvezza, venendo alla fine sacrificato per fare spazio a Loudon Love. Il lungo ha esordito ieri sera nella vittoria contro Pistoia, proprio alle spese di Bamforth: alla squadra di Meo Sacchetti serviva con urgenza un centro dopo l’infortunio di Totè.

Così Bamforth ha subito trovato sistemazione: in queste ore ha lasciato Pesaro per firmare con Granada nella Liga ACB, campionato che conosce bene. Granada è attualmente al terzultimo posto con un record di 8-20 e stasera sfiderà Valencia. Dopo questa giornata quindi a Bamforth rimarranno 5 partite stagionali per avere un impatto e tentare, almeno stavolta, di trascinare la sua squadra fuori dalla lotta salvezza. Al momento il Palencia è praticamente già retrocesso, fermo sul 5-24, mentre l’Obradoiro è sul 7-22 e rappresenta quindi l’avversaria diretta per Granada.