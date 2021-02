Scott Brooks degli Wizards può bersi una cosa dopo la vittoria contro i Nets, come ha detto lui

Coach Scott Brooks dei Washington Wizards si è finalmente preso una pausa. Grazie a Bradley Beal e Russell Westbrook in modalità fenomeni negli ultimi 10 secondi della loro partita contro i Brooklyn Nets, gli Wizards sono stati in grado di rubare la loro prima vittoria dall’inizio di gennaio. Dopo il successo per 149 a 146, il coach 55enne ha ritenuto di meritare un drink celebrativo.

“That was the first game all year I had a White Claw.”

Scott Brooks on why he was late to his postgame media session after the W over the Nets 😂 pic.twitter.com/yzZmHs9AlA

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 1, 2021