Scottie Barnes è il Rookie of the Year NBA 2021-22

Dopo Marcus Smart eletto Difensore dell’Anno, poco fa la NBA ha annunciato il secondo vincitore dei suoi premi individuali per la stagione 2021-22. Scottie Barnes è stato premiato come Rookie of the Year, battendo la concorrenza di Evan Mobley e di Cade Cunningham, gli altri due finalisti. Barnes, quarta chiamata assoluta dei Toronto Raptors, ha mantenuto 15.3 punti e 7.5 rimbalzi di media in 74 partite alla sua prima stagione tra i pro.

Toronto Raptors‘ Scottie Barnes has won the 2021-22 NBA Rookie of the Year, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 23, 2022