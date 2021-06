Scottie Pippen: “Durant eliminato, quindi ha ancora molto da imparare”

In questi giorni Kevin Durant è stato sicuramente il giocatore più applaudito della NBA, grazie alle prestazioni nella serie persa in Gara-7 contro Milwaukee. La superstar dei Brooklyn Nets è stato il migliore della serie, mantenendo 35.4 punti, 10.6 rimbalzi e 5.4 assist di media e segnando il record di punti in una Gara-7 con 48. Nonostante questo, KD non ha convinto appieno Scottie Pippen, che ai microfoni di Yahoo!Sports lo ha paragonato a LeBron James.

James è un giocatore di squadra completo, capisce i compagni e come vincere. Durant ha raggiunto quel livello? È andato a casa, quindi penso debba ancora imparare delle cose in termini di cosa serva a una squadra per vincere. KD ha elevato il suo gioco in questi Playoff? Mi sembra sia sempre stato questo giocatore, ma vedo che si parla tanto ultimamente. Si dice che abbia superato LeBron James. Per superarlo serve un po’ più di sforzo individuale.