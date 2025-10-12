wilbekin

Scottie Wilbekin è tornato in campo dopo oltre un anno: ecco com’è andata

Estero Home
Francesco ManziLascia un Commento su Scottie Wilbekin è tornato in campo dopo oltre un anno: ecco com’è andata

Scottie Wilbekin non vedeva il campo dal 4 ottobre 2024: più di un anno fa. Quel giorno, durante una partita di EuroLega contro l’Olympiacos, la point guard del Fenerbahçe si ruppe il legamento crociato anteriore, saltando il resto della stagione in cui comunque i gialloblu hanno vinto il Triplete (campionato, EuroLega e Coppa di Turchia). Oggi Wilbekin è tornato in campo, dopo essere stato portato in panchina nell’ultimo impegno europeo pur senza entrare in campo.

Il giocatore del Fener è rimasto in campo per oltre 14′ nella terza giornata del campionato turco contro il Pinar Karsiyaka, match vinto dalla squadra di Jasikevicius per 87-73. Scottie Wilbekin si è mostrato subito in ottima forma, segnando 11 punti con 3 assist e 1 recupero. Il Fenerbahçe campiona d’Europa in carica recupera così un giocatore che, se a disposizione, è tra i migliori esterni del continente: già MVP e capocannoniere di EuroCup nel 2018, Wilbekin ha vinto due campionati e due coppe nazionali in Turchia, oltre all’EuroLega dell’anno scorso senza quasi scendere in campo.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

horton-tucker

Talen Horton-Tucker, impatto SUPER con la maglia del Fenerbahçe

Francesco Manzi
gherardini

Maurizio Gherardini è stato eletto come nuovo presidente di Lega Basket Serie A

Francesco Manzi
fenerbahçe

Il Fenerbahçe fa il TRIPLETE: vince anche il campionato e saluta subito Marko Guduric

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.