Scudetto Virtus Bologna, le aperture dei quotidiani con Polonara protagonista

Largo spazio alla vittoria dello Scudetto da parte della Virtus Bologna nelle aperture dei vari quotidiani.

Fra i giornali sportivi è Il Corriere dello Sport a dedicare più spazio in prima pagina al successo emiliano con È tuo, Achi e aggiunge Lo scudetto numero 17 contiene una dedica speciale per Polonara, eroe bianconero. La Gazzetta dello Sport dedica un box di spalla con una foto di Belinelli che indossa la maglia di Polonara e Scudetto per Achille, all’interno quattro pagine.

Tono analogo su Tuttosport con Virtus: 17° Scudetto “Polonara, è per te” nel taglio basso. Sul Quotidiano Sportivo taglio laterale con Festa Virtus, è Scudetto. Grande dedica a Polonara.

La notizia è quella principale nelle edizioni bolognesi dei giornali nazionali e sui quotidiani locali. La Repubblica apre l’inserto con una foto di Belinelli che alza la coppa e aggiunge La marcia tricolore della Virtus – A Bologna la notte è bianconera. Il Corriere di Bologna, invece, torna su Polonara con Virtus, lo scudetto è tuo – Con Dedica a Polonara. Il Resto del Carlino, invece, scrive Giganti Virtus campione. Brescia travolta in gara-3: la V nera vince il suo 17esimo Scudetto.