Se l’All Star Game fosse un triangolare… Il roster degli esclusi è stellare

Forse mai come quest’anno ci sono discussioni riguardo i giocatori esclusi dall’All Star Game NBA. Con così tanti giocatori che stanno performando alla grande, sceglierne solamente 24 è difficilissimo. Per questo la lista degli atleti non selezionati presenta dei nomi eccellenti.

Abbiamo provato a ideare un terzo roster di All Star che sicuramente non sfigurerebbe di fronte al Team Giannis e al Team LeBron, le cui rose verranno svelate solamente poche ore prima della palla a due. Abbiamo anche aggiunto un coach a Joe Mazzulla e Mike Malone che guideranno i giocatori selezionati per davvero.

