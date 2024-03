“Se parli non ti fischio più niente”, l’INCREDIBILE frase di un arbitro in EuroLega

Incredibile denuncia di Nikola Kalinic al termine della gara vinta 78-88 dal suo Barcellona in EuroLega in casa del Valencia.

L’ala serba, nel corso dell’intervista post partita, ha denunciato di aver ricevuto frasi molto discutibili da parte dell’arbitro Robert Lottermoser.

Voglio fare una denuncia pubblica, come avevo preannunciato in campo al diretto interessato. Trovo quanto meno inopportuno che il fischietto Lottermoser mi abbia detto “Se parli non ti fischio più nessun fallo a favore”. Credo che questa cosa violi tutte le regole del gioco, la ritengo inappropriata e perciò la denuncio pubblicamente. Non so se questo atteggiamento derivi da partite precedenti e se lui ce l’abbia con me per qualche motivo ma è assurdo che l’arbitro mi dica una cosa del genere mentre sto giocando.