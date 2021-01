Sean Marks, GM dei Brooklyn Nets, parla della trade per James Harden

L’uomo che ha orchestrato la trade che potrebbe sconvolgere gli equilibri della NBA ha commentato in prima persona l’operazione. Sean Marks, general manager dei Brooklyn Nets, ha incontrato virtualmente i giornalisti dopo la serie di scambi che hanno portato James Harden nella sua franchigia.

Quando ti capita l’occasione di prendere uno come Harden fai di tutto per riuscirci ma prima di chiudere l’operazione ho parlato con Durant e Irving perché volevo la loro opinione, ho apprezzato il fatto che abbiano garantito il massimo impegno, è ciò che volevo sentire. Loro due e Harden sono capaci di essere stelle ma in diverse partite potrà brillare solo uno, in altre invece potranno emergere tutti ma hanno capito che dovranno sacrificarsi. Credo che siano focalizzati sull’obiettivo comune come tutti noi, infatti mi hanno detto che vogliono fortemente giocare insieme. Come mi ha detto James? Soltanto: “Voglio vincere”.