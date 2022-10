Steph Curry e i Golden State Warriors questa notte hanno iniziato con il piede giusto l’NBA battendo per 123 a 109 i Los Angeles Lakers di LeBron James.

Il primo tempo è stato tutto sommato equilibrato. Gli Warriors hanno più volte provato a spingere il piede sull’acceleratore ma il King e Anthony Davis sono stati bravi e caparbi nello stare a contatto, chiudendo sotto di 7 lunghezze, 59 a 52, al 24’.

Il periodo spartiacque del match è stato il terzo perché i padroni di casa si sono imposti 32 a 19, dando una spallata bella grossa alla contesa. Gli ultimi 12 minuti sono stati quasi garbage time perché il divario è troppo importante tra la squadra di Curry è quella di LeBron per essere colmato e alla fine i Golden Stare Warriors hanno portato a casa il primo successo stagionale con il punteggio finale di 123 a 109.

Curry ha ottenuto il premio di MVP del match con 33 punti a referto, conditi da 6 rimbalzi e 4 assist per gradire. LeBron ha iniziato davvero bene la sua season 20 in campionato con quasi una tripla doppia: 31 punti, 14 rimbalzi e 8 assist in 35 minuti. Buona prestazione anche di Davis, il quale ha terminato la sua prestazione con 27 punti. Doppia doppia per Russell Westbrook con 19 punti e 11 rimbalzi partendo in quintetto e non dalla panchina come avevano provato in preseason.

QUI trovate il boxscore del match.

Leggi anche: Partizan – Olimpia Milano, le pagelle: Shields vince la sfida contro LeDay