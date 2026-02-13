Seattle, Las Vegas e la riallocazione di una franchigia: in NBA è sempre più vicina l’espansione a 32 squadre

In NBA si parla con sempre più insistenza di una espansione da 30 a 32 franchigie, dopo anni di voci soprattutto intorno alla città di Seattle, sparita dalla cartina geografica del basket americano ormai dal 2008 (sostituiti dagli Oklahoma City Thunder). Secondo Shams Charania, il piano della NBA sarebbe la nascita di due nuove squadre: una proprio a Seattle, probabilmente il ritorno dei SuperSonics, e una a Las Vegas, città sulla quale la Lega ha grosse aspettative e dove è già presente una franchigia WNBA che ha vinto due titoli.

Due squadre che verranno aggiunte alla Western Conference: per controbilanciare e mantenere quindi una situazione di parità numerica, 16-16, tra le due Conference, Adam Silver vorrebbe riallocare una delle franchigie dell’Ovest verso l’Est. I nomi più probabili per questa riallocazione sono i Memphis Grizzlies, i Minnesota Timberwolves e i New Orleans Pelicans.

“Seattle and Las Vegas are the frontrunners for expansion teams. From there, a Western Conference team moving to the Eastern Conference… Memphis, Minnesota, New Orleans,?” — Shams Charania on the potential expansion around the NBA in the upcoming years 👀pic.twitter.com/oTIsvvNz0E — ClutchPoints (@ClutchPoints) February 12, 2026

L’ultima espansione NBA risale al 2004, quando vennero introdotti gli Charlotte Bobcats (poi diventati Hornets) per riportare la Lega a un numero pari di squadre per la prima volta dal 1980.