Secondo Jalen Rose, gli Warriors hanno infranto la promessa fatta a LaMelo Ball

A quanto pare, il Draft NBA del 2020 ha avuto qualche sconvolgimento dell’ultimo minuto che ha che fare con LaMelo Ball e i Golden State Warriors. Secondo l’ex giocatore NBA e ora analista di ESPN, Jalen Rose, il front office degli Warriors ha contattato LaMelo e gli ha detto che lo avrebbero scelto subito dopo che i Minnesota Timberwolves avevano scelto Anthony Edwards come prima assoluta.

Ma come tutti sappiamo però, ciò non è accaduto. Gli Warriors hanno preferito lungo, in particolar modo James Wiseman, mentre LaMelo è stato draftato con la terza scelta assoluta dagli Charlotte Hornets.

Ciò che rende la storia un po’ più interessante è che LaMelo era abbastanza aperto al pensiero di andare nella Bay Area e firmare con gli Warriors come è stato visto in un video che suggerisce che sarebbe stato scelto al numero 2.

Jalen Rose on the @JalenandJacoby show “The night of the draft, the Golden State Warriors told LaMelo Ball they were going to take him next, and they didn’t do it. That story going to come out soon.”

(Video of LaMelo hinting he was going no.2 👀)pic.twitter.com/aTOHJTr8X6

— BasketballNews.com (@basketbllnews) March 9, 2021