Secondo Kendrick Perkins c’è un solo attaccante migliore di Jayson Tatum

Kendrick Perkins ha recentemente parlato delle doti offensiva di Jayson Tatum, dichiarando che solamente Kevin Durant è più forte di lui nelle metà campo di attacco, mettendo il giocatore dei Celtics davanti anche a James Harden.

Tatum è il secondo miglior scorer della NBA, di poco sotto a Kevin Durent. Non ha nessun difetto in attacco, non c’è niente che non sappia fare e sembra che nessuno riesca a fermarlo.

Poi Perkins ha argomentato nel dettaglio la sua preferenza per Tatum rispetto a Harden.

“Jayson Tatum is probably the best scorer in the game today right under Kevin Durant. Offensively, he has 0 flaws.” – @KendrickPerkins #Celtics Postgame Live now on @NBCSBoston pic.twitter.com/M3Td0KnIog

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) January 31, 2021