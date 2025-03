Semaj Christon alla Vanoli Cremona: chi resterà fuori?

La Vanoli Cremona ha ufficializzato il tesseramento di Semaj Christon, completato entro le 11 di venerdì, rispettando la chiusura del mercato in Serie A. Un’operazione condotta con rapidità e collaborazione con Pistoia, che ha permesso al club lombardo di assicurarsi uno dei migliori giocatori del campionato italiano negli ultimi anni.

Le dichiarazioni del GM Andrea Conti

Il General Manager della Vanoli, Andrea Conti, ha espresso soddisfazione per l’acquisto:

“Ci siamo sempre detti che volevamo aggiungere qualità alla squadra, e così è stato. Ringrazio anche Pistoia per la collaborazione in una trattativa estremamente veloce. Con Semaj Christon portiamo esperienza e leadership. Negli ultimi tre anni è stato tra i migliori giocatori del campionato italiano, prima a Tortona, poi a Brescia e ora a Pistoia. Certo, dovremo fare delle scelte sugli attuali stranieri, ma siamo pagati per questo. Decideremo nelle prossime settimane, aspettando che tutto si sistemi. Per ora siamo felici di aver ingaggiato un giocatore di qualità che alzerà il livello della squadra. Il ringraziamento va al presidente Aldo Vanoli, che ha fatto un nuovo sforzo per portare a Cremona un atleta così importante.”

Ora resta da capire chi sarà sacrificato per fare spazio a Christon. I principali indiziati, vista la loro posizione in campo, sembrano essere Jones, Davis e Lacey.

Coach Brotto: “Christon è il leader che cercavamo”

Anche l’allenatore Paolo Brotto ha elogiato l’arrivo di Christon, sottolineando il valore aggiunto che potrà dare alla squadra:

“È un leader in campo, sa guidare la squadra e prendersi responsabilità. È bravo nell’uno contro uno e nel pick and roll. Il tiro sugli scarichi è un’arma importante, sa costruire gioco per sé ma anche per i compagni. In difesa non si risparmia e, come ha detto Conti, è un leader. Un giocatore che cercavamo da tempo per alzare il nostro livello. Chi gli farà spazio? Ci stiamo ragionando. Abbiamo preso il miglior giocatore possibile, indipendentemente dal ruolo. Dovremo trovare nuove soluzioni e valutare situazioni diverse. È normale quando si aggiunge un nuovo elemento. Lo considero prima di tutto un ottimo giocatore, al di là del ruolo di playmaker.”

Ora resta da vedere se Christon farà il suo debutto già nella prossima gara contro Brescia, squadra in cui ha militato in passato. Un esordio da ex che potrebbe aggiungere ulteriore motivazione al nuovo innesto della Vanoli Cremona.

Conclusione

L’arrivo di Semaj Christon rappresenta un colpo di mercato importante per la Vanoli Cremona, che punta a consolidare la propria competitività in campionato. Con un giocatore di esperienza e qualità, il roster guadagna un elemento capace di fare la differenza in entrambe le fasi di gioco. Resta ora da sciogliere il nodo sugli equilibri di squadra e sulla possibile cessione di un altro straniero per ottimizzare la rotazione.