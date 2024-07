Semifinale PreOlimpico Italia – Lituania: quando si gioca e dove vederla

Con la sconfitta contro Porto Rico, l’Italbasket ha chiuso al secondo posto il suo girone al PreOlimpico.

Ciò vuol dire affrontare in semifinale la Lituania che, invece, ha concluso al primo posto, avendo battuto (pur senza convincere del tutto) Messico e Costa d’Avorio.

La partita si giocherà domani (sabato 6 Luglio) al Coliseum di San Juan, palla a due alle ore 22:00 (fuso orario italiano). Il match verrà trasmesso in tv da Sky Sport Max e in streaming da Now e da DAZN.