Sempre più probabile Serie A, EuroLega ed EuroCup su DAZN

Su una cosa siamo certi per quanto riguarda i diritti streaming: la Serie A di basket si vedrà su Eleven Sports (ma occhio a DAZN). Però ci sono ancora molti dubbi e molte lacune, per esempio non sappiamo dove si vedranno le 3 partite in TV, quelle che negli anni scorsi erano su Eurosport 2 (2 match ogni turno) e su Rai Sport (la gara della domenica sera).

Nella nottata Nicolò Schira, giovane giornalista che tratta prevalentemente di calciomercato, ha twittato riguardo l’interesse di DAZN per la Serie C di calcio e la Serie A di basket. Ma chi ha i diritti su queste sue Leghe? Esatto, proprio DAZN!

Gli occhi di #Dazn sulla #SerieC di calcio e la #SerieA di basket: trattativa per assorbire e inglobare #ElevenSports all’interno della propria piattaforma. Possibile fumata bianca nei prossimi mesi — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 24, 2022

Naturalmente DAZN non acquisirà solo i diritti ma ingloberà proprio Eleven Sports all’interno della propria piattaforma, così come era stato preannunciato qualche settimana fa dal Financial Times.

Certamente sarebbe un ottimo upgrade perché, con un pacchetto unico, ovvero DAZN, i tifosi di squadre di calcio e di basket potrebbero vedere tutta la Serie A di calcio e di basket, EuroLega, EuroCup e le partite della Nazionale di basket nelle competizioni FIBA. Il piatto sarebbe davvero ricco ma bisogna capire quando, come è se ciò succederà prima di ottobre, cioè quando inizieranno le varie competizioni cestistiche.

