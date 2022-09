Sengun e Korkmaz si abbattono contro il Belgio

BELGIO – TURCHIA 63-78

(6-20; 24-17; 17-22; 16-19)

La Turchia prende momentaneamente il comando in solitaria del proprio girone, trascinata dalla prestazione di due dei suoi giocatori più rappresentativi.

Il Belgio non si presenta in campo nel primo quarto, o meglio lo fa con una prestazione indecorosa: Sengun e Korkmaz combinano 15 punti e fissano il tabellone sul risultato di 6 a 20. Quando Tatu si sblocca dall’arco sono 17 i punti da recuperare per la squadra di coach Gjergja: 4 punti di Libert e la tripla di Gillet alimentano un parziale di 17-7 e avvicinano nuovamente il Belgio sul punteggio di 30-37 all’intervallo.

La Turchia mantiene il sangue freddo e apre il terzo quarto con un parziale di 2-8 alimentato dai 6 punti di Sengun. Due triple di Korkmaz e i canestri di Osman riportano a +18 la formazione di coach Ataman. Vanwijn e Bratanonic sono gli ultimi ad arrendersi, ma Sengun continua a imprentare il proprio tabellina e il Belgio deve alzare bandiera bianca.

Tabellini

Belgio: Tabu6, Gillet 3, Vanwijn 11, Libert 7, Bako 2, Lecomte 8, Mwema, De Zeeuw 5, Tumba, Bleijenbergh 2, Bratanovic 15, Obasohan 4. All: Gjergja

Turchia: Larkin 3, Hazer 8, Saybir n.e., Bitim n.e., Osman 8, Mahmutoğlu, Sanli 7, Tuncer, Korkmaz 16, Sengun 24, Osmani 12. All: Ataman

BOX SCORE COMPLETO

Foto: fiba.basketball