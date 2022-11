Serata bollente per gli allenatori di EuroLega: litigano anche Trinchieri e Bartzokas

Serata decisamente turbolenta per gli allenatori di EuroLega.

A Istanbul l’acceso scambio di accuse fra Ataman e Jasikevicius dopo Efes – Barcellona, ma anche a Monaco ci sono stati momenti di tensione. Dopo la gara fra Bayern e Olympiacos, vinta dai greci 71-82, i due allenatori hanno discusso animatamente sul parquet.

Al momento della stretta di mano fra Georgios Bartzokas e Andrea Trinchieri è scoppiata una discussione fra i due. I motivi sono ancora da chiarire, sicuramente questioni di campo, ma sembra che alla base ci fosse un malinteso che poi è stato risolto negli spogliatoi.

Georgios Bartzokas and Andrea Trinchieri had a heated conversation after the game which ended in Olympiacos win 😳 pic.twitter.com/WuyfmOeQCZ

— BasketNews (@BasketNews_com) November 17, 2022