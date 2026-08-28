Serata da dimenticare per l’Italia: KO in Bosnia soffrendo Nurkic

L’Italbasket ha perso la prima partita della seconda fase di qualificazioni alla FIBA World Cup, perdendo in Bosnia ed Erzegovina contro i padroni di casa per 78-76. È stata una gara in cui gli Azzurri hanno quasi sempre rincorso, fatta eccezione per il primo quarto, e hanno sofferto molto sotto canestro, com’era prevedibile. Jusuf Nurkic ha dominato chiudendo con 25 punti e 14 rimbalzi, in generale la Bosnia ha vinto la lotta a rimbalzo per 46-37 e ha avuto la meglio nonostante un orribile 4/28 da dietro l’arco.

Nei primi 10′ Fontecchio e Tessitori tengono l’Italia avanti nel punteggio, con un massimo di +5 prima del parziale di 6-0 bosniaco in chiusura di frazione per il 18-17. Nel secondo quarto una brutta Italbasket segna solo 2 tiri dal campo, andando nettamente sotto fisicamente contro Nurkic e scivolando fino a -9, col primo tempo che si conclude 37-28. Mannion e Fontecchio provano a risvegliare gli Azzurri e Spagnolo, ai liberi, firma il -2 senza però che la squadra di Luca Banchi riesca a riportarsi avanti. Nurkic, Amar Alibegovic e Luka Garza continuano a fare male all’Italbasket, che al termine del terzo quarto è ancora sotto 58-54. Nell’ultima frazione gli Azzurri tornano a -1 con una tripla di Ricci e a meno di 2′ dalla fine il capitano Nik Melli da tre punti riporta finalmente l’Italia in vantaggio, sorpasso cancellato subito da un 5-0 della coppia Alibegovic-Nurkic. Con 15” sul cronometro Nurkic va in lunetta sul +2 bosniaco, sbagliando uno dei liberi. Sul -3 però pasticcio azzurro: Baldasso sbaglia la tripla del possibile pareggio, Tonut subisce fallo dopo il rimbalzo e con 0.7 da giocare fa 0/2 ai liberi, Niang cattura a sua volta il rimbalzo offensivo e porta a casa un fallo immediato di Nurkic dopo instant replay, ma proprio l’ex Virtus Bologna commette un’ingenuità. Segna il primo, poi nel tentativo di sbagliare il secondo non solo lo segna ma supera la riga con i piedi, rendendolo quindi nullo e decretando la fine virtuale della partita.

Per l’Italia è una sconfitta importante, perché la Bosnia era sulla carta l’avversario più facile di questo secondo round di qualificazioni. Nelle altre partite del girone hanno vinto sia Turchia che Serbia, quest’ultima ha quindi raggiunto gli Azzurri in classifica. Tra pochi giorni l’Italia se la vedrà con Nikola Jokic e i suoi compagni con in palio il momentaneo secondo posto nel girone: oggi contro l’Islanda, il tre volte MVP della NBA ha chiuso con 6 punti, 13 rimbalzi e 6 assist in una vittoria 102-73. Il match tra Italia e Serbia è in programma lunedì alle 19.30 a Pesaro.

Bosnia: Nurkic 25, Kamenjas 13, Alibegovic 12

Italia: Fontecchio 14, Mannion 14, Melli 9

Foto: FIBA