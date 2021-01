Serataccia Celtics: sbagliano due volte il canestro della vittoria contro i Lakers e perdono Smart

Partita molto sfortunata per i Boston Celtics che hanno giocato alla pari un match molto combattuto contro i Los Angeles Lakers, usciti vincitori dal Garden per 95-96. I biancoverdi hanno avuto anche la grossa opportunità di battere i rivali storici, dopo il pallone perso da Anthony Davis con i gialloviola sul +1 a 12″ dalla fine. Dall’altra parte Kemba Walker ha fallito un tiro dalla media ma Daniel Theis ha catturato il rimbalzo offensivo, sbagliando l’appoggio al tabellone proprio sulla sirena, una conclusione abbastanza semplice nonostante la marcatura di Harrell.

Come se non bastasse, Boston dovrà fare i conti anche con l‘infortunio di Marcus Smart, uscito nel corso del quarto periodo per uno stiramento al polpaccio, riportato in seguito a uno scontro nel pitturato con lo stesso Harrell. Nelle prossime ore sono attesi gli esiti degli esami in base ai quali si stabilità quanto dovrà restare fuori il capitano dei Celtics.

